Управление некоммерческим товариществом - дело достаточно хлопотное, надо решать проблемы инфраструктуры, вести реестр членов СНТ (ОНТ), своевременно производить начисления и принимать платежи, бороться с должниками и многое другое. Конечно, все это можно делать по-старинке, заполнять бумажные журналы, сводить балансы, отслеживать неплатежи и вызванивать неплательщиков, принимать показания приборов учета и производить начисления с учетом тарифов, социальной нормы и т.д.. Всех «воодушевляет» и требование Федерального Закона №217, в части приема платежей в безналичной форме с 01.01.2019г., а у многих нет даже расчетного счета, что в совокупности с неполной ментальной готовностью участников деятельности к использованию безналичного оборота делает этот процесс болезненным и хаотичным. Не менее актуальным становится вопрос о реализации заочного голосования, так как собрать кворум на очном собрании становится тяжелой задачей в нашем ритме жизни.

Но сегодня мы можем предложить Вам наш сервис «Управа».

Для председателя

«Управа» - это основа для управления некоммерческим товариществом в электронном виде. Программа позволяет формировать счета на оплату (начисления) как индивидуально, так и массово по выбранной группе участников, автоматизировать формирование счетов на оплату (начислений) по данным приборов учета. Отслеживание текущих начислений, произведенных оплат, текущего баланса для оперативного контроля финансовой ситуации. Интеграция с банком позволит настроить автоматическую загрузку операций по расчетному счету в личный кабинет председателя и автоматически связать с плательщиком.

Реестр членов СНТ (ОНТ), справочная и бухгалтерская информация в электронном виде в одной системе и всегда «под рукой». Создание новостей и рассылка уведомлений, получение актуальной информации об изменениях законодательства в сфере садоводческих хозяйств. Настраиваемая система автоматизированного контроля за должниками позволит своевременно обнаруживать и стимулировать к погашению задолженности путем информирования по смс и электронной почте.

При всей многозадачности предлагаемый сервис не нагружен излишне сложными и зачастую невостребованными элементами, все элементы управления интуитивно понятны и не требуют длительного времени на изучение. Забегая вперед, можно отметить, что по необходимости будут формироваться типовые отчеты, шаблоны заявлений и образцы справок. Политика лицензий не станет бременем даже для небольших компаний, а технические специалисты всегда готовы оказать Вам квалифицированную помощь.

Для членов товарищества

«Управа» - это электронная книжка садовода, его личный кабинет, где реализован свободный доступ ко всем необходимым данным. Создана не просто система для расчетов, а полноценная площадка для взаимодействия «председатель – садоводы». Информирование о предстоящих событиях в товариществе.

Возможность подавать показания и формировать квитанции с QR кодом для быстрой оплаты, видеть свою задолженность, программно контролировать корректность начислений и платежей, формировать обращения и получать ответы от правления/председателя, быть в курсе важных новостей товарищества сделает систему прозрачнее и удобнее.

Для пользователей, не использующих современные средства коммуникаций, останутся доступны привычные механизмы взаимодействия с правлением, но добавятся некоторые полезные функции, как смс-информирование, получение печатных квитанций и т.д.

«Управа» станет вашим надежным и незаменимым помощником!